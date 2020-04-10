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Vakıf üniversitelerine mali baskı yolda

Yükseköğretim Kanunu'nda yeni düzenlemeler getirecek olan  28 maddelik yasa teklifini AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, meclise sundu. Teklif yasalaşırsa, 78 vakıf üniversitesinin gelirlerine kriz dönemlerinde el konulmasının önü açılıyor.

06:00 -
Haberler Eğitim
Vakıf üniversitelerine mali baskı yolda

FON KURULUYOR

Yükseköğretim sisteminde kökten değişiklikler içeren teklifte, en önemli düzenleme 78 vakıf üniversitesini ilgilendiriyor. Vakıf üniversitelerinin yıllık gelirlerinin yüzde 2’si kamu bankalarında zorunlu açtırılacak olan bir hesapta blokaj konulabilecek.

Devlet, olası üniversite batışını gerekçe gösterse de, vakıf üniversiteleri özellikle bu maddeyi “vakıfların devletleştirilme baskısı” olarak değerlendirdi. Üniversitelere öğrenci sayısının yüzde 15’ini burslu okutma şartı da geliyor.

Son güncelleme: 23:36 09.04.2020
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