Vakıf üniversitelerine mali baskı yolda

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Yükseköğretim sisteminde kökten değişiklikler içeren teklifte, en önemli düzenleme 78 vakıf üniversitesini ilgilendiriyor. Vakıf üniversitelerinin yıllık gelirlerinin yüzde 2’si kamu bankalarında zorunlu açtırılacak olan bir hesapta blokaj konulabilecek.

Devlet, olası üniversite batışını gerekçe gösterse de, vakıf üniversiteleri özellikle bu maddeyi “vakıfların devletleştirilme baskısı” olarak değerlendirdi. Üniversitelere öğrenci sayısının yüzde 15’ini burslu okutma şartı da geliyor.