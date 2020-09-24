Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi akademik personel ilanına göre, profesör, doçent ve doktor alımı yapılacak. İşte başvuru şartları…

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanun’la değiştirilen 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD veya USB ortamında Rektörlüğe,

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB ekleyerek Rektörlüğe,

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

5) Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (Daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları Kurumlarından alacakları onaylı Hizmet Belgesini dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İLK BAŞVURU TARİHİ: 24.09.2020

SON BAŞVURU TARİHİ: 08.10.2020