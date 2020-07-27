Ve YKS cevap anahtarı yayında! YKS cevap kağıtları nasıl görüntülenecek?

YKS cevap kağıtları bugün saat 15:00’da ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüleyebilecek.

YKS CEVAP KAĞIDI SORGULAMA EKRANI

ÖSYM’DEN “YKS CEVAP KAĞIDI” AÇIKLAMASI

ÖSYM'den yapılan açıklamada; “27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.” denildi.