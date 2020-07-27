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Ve YKS cevap anahtarı yayında! YKS cevap kağıtları nasıl görüntülenecek?

YKS'den heyecanla beklenen bir haber daha geldi. Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra YKS cevap kağıtları ve aday cevapları https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 gün süreyle kontrol edilebilecek. Ayrıca adaylar, cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecekler.

23:02 -
Haberler Eğitim
Ve YKS cevap anahtarı yayında! YKS cevap kağıtları nasıl görüntülenecek?

YKS cevap kağıtları bugün saat 15:00’da ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı.  Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüleyebilecek.

YKS CEVAP KAĞIDI SORGULAMA EKRANI

ÖSYM’DEN “YKS CEVAP KAĞIDI” AÇIKLAMASI

ÖSYM'den yapılan açıklamada; “27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.” denildi.

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