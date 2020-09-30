VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM bursu ne kadar?

Eğitim hayatına devam eden öğrencilerin ekonomilerine büyük destek sağlayacak VGM burslarına başvurular için tarihler www.vgm.gov.tr üzerinden yayınlandı.
VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.
Ortaöğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 1 Ekim 2020
Yükseköğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 15 Ekim 2020
Yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvurusu tarihi: 15 Ekim 2020
VGM BURS ÜCRETİ KAÇ LİRA?
Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600,00TL burs verilmektedir.