VGM ortaöğrenim burs başvurusu başladı! VGM yükseköğrenim başvurusu ne zaman?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen karşılıksız burs için başvuru dönemi başladı. Ortaöğrenimde başvuruların başladığı burs için yükseköğrenim öğrencileri 15 Ekim tarihinden itibaren başvuru yapabilecek.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

Ortaöğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 1 Ekim 2020

Yükseköğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 15 Ekim 2020

Yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvurusu tarihi: 15 Ekim 2020

VGM BURS ÜCRETİ KAÇ LİRA?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600,00TL burs verilmektedir.