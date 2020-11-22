VGM ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı

Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği VGM burs sonuçları açıklandı. VGM burs sonuçları vgm.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI SORGULA

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sonuçları açıklayan VGM tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

“2020 – 2021 eğitim yılı burs başvurularımız sona ermiştir.

Ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru değerlendirmeleri tamamlanmıştır.

Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır.

Başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.

Tüm öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar dileriz.”

VGM BURS ÜCRETİ KAÇ LİRA?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600,00TL burs verilmektedir.