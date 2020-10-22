ÖSYM’den YDS açıklaması! YDS sonuçları bir gün erken açıklandı

ÖSYM'nin yaptığı 2020-YDS sınav sonuçları açıklama şu şekilde;

27 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2020-YDS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Ekim 2020 tarihinde saat 11.15’ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM YDS SINAV SONUCU

BİR GÜN ERKEN AÇIKLANDI

YDS sonuçları, ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre bir gün erken açıklandı. Sınav takviminde sonuçların açıklanacağı tarih 23 Ekim olarak belirlenmişti.