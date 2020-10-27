“Yapılandırma istemiyoruz, KYK borçları silinsin”

HABER: Yusuf Demir, Müslüm Evci, Evren Demirdaş, İlker Kılıçaslan, Ali Ekber Şen, İsmail Akduman

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 Aralık 2019'da Bilkent Üniversitesi'nde “KYK borçları silinecek mi?” sorusuna verdiği, “Bu konu gündemimizde, bütçe görüşmelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı inşallah atacağız” sözleri milyonlarca öğrenciyi umutlandırmış ve heyecanlı bir bekleyiş başlamıştı. Ancak Geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi sırasında konu gündeme geldi ancak reddedildi.

Hayal kırıklığı yaşayan gençler SÖZCÜ'ye konuştu. Binbir zorlukla üniversiteyi bitirebilmiş, lisanslarını ellerine alabilmiş gençlerin çoğu işsiz… İçlerinde avukat olanlar bile geleceğe umutla bakamıyor. Şanslı olanlar tüm diğer sektörlerdeki gibi asgari ücretle zorlu koşullarda çalışmak zorunda kalıyor. KYK borcunu ödeyebilmek ise sadece hayal… Üstelik her gün uygulanan faizle katmerleniyor.

İşte KYK borçlusu gençlerin SÖZCÜ'ye anlattıkları:

“PANDEMİDE HEM İŞSİZ KALDIM, HEM BORÇ GELDİ”

Cenk Şeker (27)

Kocaeli Spor Bilimleri Fakültesi'nden 2018'de mezun oldum. Şanslıydım, özel bir okulda öğretmenliğe başladım. Nişanlandım, evlenmeyi planlarken pandemide işten çıkarıldım. İki ay önce ilk taksitin tarihi geldi. 16 bin almıştım 22 bin borç çıktı. Aylık 550 TL ödemem isteniyor. Ödeyemedim. Öğrenciyken ailemin durumu iyi değildi, heyecanla, hiçbir şeye bakmadan bütün kredi başvurusu evraklarını imzaladım. Devletin bunu fırsat bilip bir öğrenciye faiz uygulanmasını kabul edemiyorum. Özel bankadan alsam ancak bu kadar faiz çıkardı.

“DEVLET BENİ ÖDÜLLENDİRECEĞİNE, BORCA MAHKUM EDİYOR”

Yağız Timoçin (23)

İlkokuldan beri hep başarılı bir öğrenci oldum. Tam bursla Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudum. En iyi devlet üniversitelerine de puanım tutuyordu ama bana harçlık da verdiği için bu okulu tercih etmek zorunda kaldım. Geçen yıl mezun oldum. Parlak bir meslek gibi görünse de beni de işsizlik, iyi ihtimalle asgari ücretle zor şartlarda çalışma koşulları bekliyor. KYK 22 bin lira borç çıktı. Geçinebilmek için Baro'dan da kredi aldım. Şimdi asgari ücretle ben hangisini ödeyeceğim. Gelecek yok, iş yok, ev yok, kiralarla uğraş bir de katmerli katmerli KYK borçları. Devlet beni ödüllendireceğine beni bu borçlarla uğraşmaya mahkum ediyor.

“İŞSİZ, BORÇLU VE KAYGILIYIM”

Berkay Demir (22)

19 Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi. Bu sene mezun oldum. 19 bin liraya imza attım. Şu an 27 bin lira borcum görünüyor. 700 TL ile başlayacak. Hala iş bulamadım. Özel şirketlerde asgari ücret kalan 1600 liraya yaşayacağım diyemiyorum, sürüneceğim. Milyarlık şirketlerin milyarlık borçları siliniyor ama bizim borcumuzu istiyor.

Önümüzdeki Cumhuriyet Bayramı var. 97 yılındayız. Atamızın “Bütün ümidimiz gençliktedir” diyerek ülkeyi emanet ettiği gençler olarak, işsiz, borçlu ve kaygılıyız.

“AİLEMİN DE BENDEN BEKLENTİSİ VAR”

Ebru S. (22)

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden bu sene mezun oldum. Tam 26 bin 900 lira borcum çıktı. Ayda 770 TL ödemem gerekiyor. Yaklaşık 6 aydır boştayım, iş bulamadım. Asgari ücret bile alsam çok yüksek bir rakam, benim için çok sıkıntılı bir durum. 4 sene üniversite okudum. Ailemin de benden bir beklentisi var doğal olarak. Ama ben onların eline bakıyorum.

“BANA İŞ VERSİNLER BEN BORCUMU ÖDERİM”

Tamer Morkoç (30)

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden 2011'de mezun oldum. Hemen Gazetecilik yüksek lisansı için kaydoldum ama 700 TL harcı ödeyemediğim için yarım kaldı. Geçici işlerde çalışıyorum, hiç sigortalı iş bulamadım. Ailemin yanında yaşıyorum. Koskoca şirketlerin borçları siliniyor, öğrencilerin borçlarını da silsinler. Bana iş versinler, ben borcumu öderim.

“DEVLET İŞ BULSUN, SONRA PARA İSTESİN”

Ayşenur Önal (25)

Geçen yıl Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldum. 20 bin lira KYK borcum çıktı. Evlilik hazırlığı yapıyorum ve işsizim. Borcumu nasıl ödeyeceğime dair bir fikrim yok. Faiz işlemesini doğru bulmuyorum. Devlet bize iş bulsun sonra ödeme yapmamızı istesin. Birçok arkadaşım bu durumdan dolayı mağduriyet yaşıyor. Biz bütün borçların faizlerinin silinip, ödemede kolaylık sağlanacak bir şekilde yapılandırılmasını istiyoruz.

“6 AYDIR İŞSİZİM, DEVLET HER AY FAİZ BİNDİRİYOR”

Emre Halil Esenkaya (25)

Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden 2018'de mezun oldum. Şu anda 10 bin Lira KYK borcum var. İşe girdiğimde ilk üç taksitini ödemiştim. Ancak 6 ay önce işsiz kaldım ve aylık 500 TL'lik taksitimi ödeyemiyorum. Her ay üzerine faiz biniyor. İşsizim diye devlet faizini durdurmuyor. Kat kat faiz yükseliyor. Ülkemizde parasız eğitimin olmaması bir dertken, üstüne birde devlet bunu ödemek için zorluklar çıkartıyor. KYK borcu büyük bir dert. Zaten işsizler ordusunda yerimizi aldık. En azından devlet bu yükü üstümüzden alsın. Ya da en azından borcun yarısını bizden alsın.”

“İŞSİZ KALDIM, HACİZ İŞLEMİ BAŞLATILDI”

Ömer Duran (33)

8 yıl önce 9 Eylül İşletme Bölümünü bitirdim. Babam inşaat işçisi olmasına rağmen bana burs çıkmadı. Üniversiteyi aldığım öğrenim kredisi sayesinde bitirdim. Asgari ücretle çalışırken kredinin yüzde 70’ini ödeyebildim. Hayat pahalılığının artması ile birlikte aradan geçen 8 yıllık süreç içerisinde kalan yüzde 30’luk kısma faiz bindi ve giderek büyüdü. Ödeyemediğim için haciz işlemi başlatıldı.”

“DÜŞÜNMEKTEN BUNALIMA GİRDİM”

Faysal Akgün (32)

Fırat Üniversitesi Elektronik Bölümü'nde okudum. 2014'te mezun oldum. 3 bin 500 lira olan KYK borcum şu an 8 bin 500 TL oldu. 6 yıldır iş aramama rağmen bulamıyorum. Hem devletin okulunda okuyup hem de devlete borçlanmak bana çok saçma geliyor. Bu ülkede en gerekli olan meslek gruplarından birini okumama rağmen yıllardır iş bulamamın ülkedeki işsizliği en net göstergesidir. Kendimi zor geçindirirken bir de KYK borcumu nasıl ödeyeceğimi düşünmekten bunalıma girdim. Ya borçları silsinler ya da bizi işe alsınlar borcumuzu ödeyelim.”

“İŞSİZİM, ÖDEYEMEDİM, AİLEM ÖDEDİ”

Rüveyda Küçük (25)

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Tıbbı Sekreterlik bölümünden mezun oldum. Maddi durumun yetersiz, işsizim, kendim ödeyemediğim için şu ana kadar ailemin desteği ile ödedik. Çünkü ödemediğimiz zaman faiz biniyor. Devlete borçlu kalmak istemediğimiz için ailem ödemek zorunda kaldı. Her ay 449 TL olarak ödüyoruz, iki taksit kaldı.