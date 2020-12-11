Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Bakan Ziya Selçuk’tan karne açıklaması

Türkiye'de corona virüsü sebebiyle kademeli olarak açılan okullar kapatılmıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada alınan tedbirler kapsamında okulların 4 Ocak tarihine kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sömestr olarak da bilinen yarıyıl tatilinin 22 Ocak'ta başlaması bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarıyıl tatili ile ilgili açıklamada bulundu.

“YÜZ YÜZE KARNE VERMEK İSTİYORUZ”

Bakan Selçuk, yarıyıl tatilinin öne alınma senaryosunun gündemde olduğunu söylerken, en azından bir sınavın da yüz yüze yapılmasını istediğini belirtti.

Selçuk; “Biz çocuğumuzun eline basılı karne vermek istiyoruz. Tüm şartlara karşı da hazırlıklarımı sürdürüyoruz.” açıklamasında bulundu.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

* Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de,

* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

* 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.