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Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? MEB tatil tarihlerini açıkladı

Türkiye’de eğitim corona virüsü sebebiyle sekteye uğramış durumda. Eğitim döneminin başında kademeli olarak açılan okullar, artan corona virüsü vakaları sebebiyle tüm sınıflar için kapatılmıştı. Yayınlanan genelgeye göre okullar 4 Ocak 2021 tarihine kadar kapalı kalacak.

Güncellenme: 09:16, 17/12/2020
Haberler Eğitim
Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? MEB tatil tarihlerini açıkladı

Öğrencilerin büyük bir heyecanla beklediği yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 tarihinde başlayacak. Sömestr olarak da bilinen yarıyıl tatili 5 Şubat 2021 tarihine son bulacak.

TATİL ERKENE ALINABİLİR Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yarıyıl tatilini öne alma planları olduğunu söyledi. Ayrıca Bakan Selçuk, öğrencilere basılı karne vermek istediklerini de sözlerine ekledi.

2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİNDE TATİL TARİHLERİ

* Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de,

* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.

* 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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