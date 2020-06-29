Yaz Kur’an Kursu Diyanet TV’den yayınlanacak! Diyanet TV frekans bilgileri ve yayın akışı…

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaz Kur’an kurslarına online eğitimlerle devam ediyor. Diyanet TV’de yaz Kur’an kursu programları, Kur'an'ı Öğreniyorum saat 10.30'da, Dinimi Öğreniyorum saat 11.00'de, Kur'an Okuyorum ise saat 17.00'de olmak üzere yayınlanacak. İşte detaylar…
DİYANET TV YAYIN AKIŞI
DİYANET TV FREKANS BİLGİLERİ
TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN; Frekans: 12.422 MHZ, Polarizasyon: Yatay (H), Sembol Oranı: 30.000, FEC: 3/4
D-Smart: Kanal 104
Digiturk: Kanal 68
Tivibu: Kanal 49
Teledünya: Kanal 43