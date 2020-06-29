Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yaz Kur’an Kursu Diyanet TV’den yayınlanacak! Diyanet TV frekans bilgileri ve yayın akışı…

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet TV üzerinde yaz Kur'an kursu eğitimi verileceğini duyurdu. Bugün itibariyle başlayacak olan Kur'an kursu eğitimi için hafta içi her gün üç program yayınlanacak. Peki Diyanet TV frekans bilgileri nedir? İşte Diyanet TV yayın akışı...

09:12 -
Haberler Eğitim
Yaz Kur’an Kursu Diyanet TV’den yayınlanacak! Diyanet TV frekans bilgileri ve yayın akışı…

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaz Kur’an kurslarına online eğitimlerle devam ediyor. Diyanet TV’de yaz Kur’an kursu programları, Kur'an'ı Öğreniyorum saat 10.30'da, Dinimi Öğreniyorum saat 11.00'de, Kur'an Okuyorum ise saat 17.00'de olmak üzere yayınlanacak. İşte detaylar…

DİYANET TV YAYIN AKIŞI




DİYANET TV FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN; Frekans: 12.422 MHZ, Polarizasyon: Yatay (H), Sembol Oranı: 30.000, FEC: 3/4

D-Smart: Kanal 104
Digiturk: Kanal 68
Tivibu: Kanal 49
Teledünya: Kanal 43

Diyanet yayın akışı
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more