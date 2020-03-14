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Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Birkaç ay içinde öğrenciler çalışmalarının sonuçlarını alacakları karne ile öğrenecek ve eğitim öğretim yılınını tamamlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) “Okullar ne zaman kapanacak?” sorusunun yanıtını verdi. Peki, yaz tatili ne zaman başlayacak? Karne günü ne zaman?

11:46 -
Haberler Eğitim
Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Velilerin ve öğrencilerin merak ettiği okulların kapanacağı tarih MEB tarafından belirlendi. Milyonlarca öğrenci artık sınavların sona ermesini bir an evvel yaz tatiline kavuşmayı istiyor. Aileler de yaz tatili için planlarını yapmaya başladı. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

MEB SINAV TAKVİMİ

MEB sınav takvimi içerisinde; LGS sınavı, bursluluk sınavı, AÖL sınavı, ehliyet sınavları bulunuyor. Yılın farklı zamanlarında düzenlenen bu sınavlar için kendi çalışma takviminizi oluşturmak istiyorsanız mutlaka tarihleri MEB açıkladı anda öğrenmeye çalışın. MEB’in sınav takvimine Ulaşmak için aşağıdaki bağlantı linklerini kullanabilirsiniz…

MEB SINAV DUYURU SAYFASI

MEB 2020 YILI SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

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