YDS 2020 tarihi ne zaman? ÖSYM’den YDS sınavında değişiklik…

Corona virüsü sebebiyle ÖSYM sınav takvimlerinde değişikliğe gittiğini açıkladı. İnternet kullanıcıları ise yeni sınav takvimlerini öğrenmek için arama yapmaya başladı. ‘YDS 2020 ne zaman yapılacak?' sorusu aratılmaya başlandı. Peki, YDS 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takviminde nasıl değişiklik yaptı? İşte YDS ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler…

YDS 2020 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, daha önce basılı olarak iki defa yapılan YDS, bu sene sadece 1 kere yapılacak. Sınavın tarihi ise 27 Eylül olarak belirlendi. Bu sene ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştirilen e-YDS’ler ise yıl içerisinde 10 kez daha uygulanacak. e-YDS’ler 20-21 Haziran, 27-28 Haziran, 4 Temmuz, 22 Ağustos, 29 Ağustos, 17 Ekim, 14 Kasım, 19 Aralık’ta yapılacak.

SINAVIN UYGULANMASI

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.