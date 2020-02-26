YDS başvuruları için son gün! Yabancı Dil Sınavı ne zaman yapılacak?

Yılın ilk YDS başvuruları için bugün son gün. YDS'de başvuruların tamamlanması ile birlikte Yabanci Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile ilgili adayların sınava girecekleri yerlerin belirlenme sürecinin tamamlanacak. İşte YDS başvurularına dair detaylar…

YDS BAŞVURULARI SONA ERİYOR

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan bilgiler göre, 2020 YDS1 sınavı başvuruları, 19-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Geç başvuru işlemleri 10 Mart 2020’de yapılacak. Sınav sonuçları ise 7 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak.

YDS NE ZAMAN?

YDS sınavının ilki bu sene 12 Nisan 2020 tarihinde uygulanacak. Sınav Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşecek.

ÖSYM 2020 YDS TAKVİMİ

YDS/1 2020 İlkbahar başvuru tarihleri: 19 – 26 Şubat 2020

YDS/1 2020 İlkbahar geç başvuru tarihleri: 10 Mart 2020

YDS/1 2020 İlkbahar sınav tarihi: 12 Nisan 2020

YDS/1 2020 İlkbahar sınav sonuçlarının açıklanması: 7 Mayıs 2020

YDS/2 2020 Sonbahar başvuru tarihleri: 4 – 14 Eylül 2020

YDS/2 2020 Sonbahar geç başvuru tarihleri: 24 EYlül 2020

YDS/2 2020 Sonbahar sınav tarihi: 25 Ekim 2020

YDS/2 2020 Sonbahar sınav sonuçlarının açıklanması: 19 Kasım 2020