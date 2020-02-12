YDS başvuruları ne zaman başlıyor? Yabancı Dil Sınavı ne zaman yapılacak?

80 sorudan oluşan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları Şubat ayı içerisinde alınmaya başlayacak. Sınav ise Nisan ayında gerçekleştirilecek. İşte detaylar…
YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan bilgiler göre, 2020 YDS1 sınavı başvuruları, 19-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Geç başvuru işlemleri 10 Mart 2020’de yapılacak. Sınav sonuçları ise 7 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak.
YDS NE ZAMAN?
YDS sınavının ilki bu sene 12 Nisan 2020 tarihinde uygulanacak. Sınav Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleşecek.