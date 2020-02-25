YDS başvurularında son günler… 2020 YDS başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM’nin tarafından düzenlenen YDS’nin başvuru tarihi sınava girecek adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen YDS için geri sayım başladı. YDS başvurularına dair ayrıntılar haberimizde…

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YDS kılavuzu ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayınlanıyor. YDS başvuru formu da bu adreste erişime açılıyor. İnternet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak yapabiliyor. Sınav başvurusu internet ortamında yapılabildiği gibi başvuru merkezlerinde de (ÖSYM) yapabiliyor. Her iki durumda da adayların başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalı ve fotoğraflarının güncel olduğundan emin olmalılar. Fotoğrafı güncel olmayanlar en yakın ÖSYM kurumundan güncel fotoğraf çektirebilirler. Kişisel bilgilerin yazdığı bu formda ayrıca hangi dilde sınava gireceklerini de belirtmeleri gerekiyor. Başvuru merkezine gidildiğinden mutlaka Nüfus cüzdanının adayın yanında olması gerekiyor.

YDS BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan bilgiler göre, 2020 YDS1 sınavı başvuruları, 19-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Geç başvuru işlemleri 10 Mart 2020’de yapılacak. Sınav sonuçları ise 7 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak.

ÖSYM 2020 YDS TAKVİMİ

YDS/1 2020 İlkbahar başvuru tarihleri: 19 – 26 Şubat 2020

YDS/1 2020 İlkbahar geç başvuru tarihleri: 10 Mart 2020

YDS/1 2020 İlkbahar sınav tarihi: 12 Nisan 2020

YDS/1 2020 İlkbahar sınav sonuçlarının açıklanması: 7 Mayıs 2020

YDS/2 2020 Sonbahar başvuru tarihleri: 4 – 14 Eylül 2020

YDS/2 2020 Sonbahar geç başvuru tarihleri: 24 EYlül 2020

YDS/2 2020 Sonbahar sınav tarihi: 25 Ekim 2020

YDS/2 2020 Sonbahar sınav sonuçlarının açıklanması: 19 Kasım 2020