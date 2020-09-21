YDS ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgesi yayınlandı!

Yabancı dil alanındaki yetkinliklerini belgelendirmek isteyen adaylar pazar günü YDS’ye girecek. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için giriş belgeleri https://ais.osym.gov.tr sayfasında erişime açıldı.
YDS NE ZAMAN?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) 27.09.2020 tarihinde yapılacak.
YDS SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
ÖSYM sınava katılacak adaylara saat uyarısında bulunarak; “27 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YDS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.” dedi.