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YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, geçtiğimiz günlerde 27 Eylül’de yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (YDS) soru kitapçığını ve cevap anahtarını erişime açmıştı. Sınav sonuçları ise 23 Ekim tarihinde duyurulacak. Sınavın geçerlilik süresine kurumlar kendi karar verecek.

17:02 -
Haberler Eğitim
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS sınavına katılan adaylar, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle soru kitapçığına ve cevap anahtarına erişebileceklerdir.

2020 YDS SORU VE CEVAP ANAHTARLARI

YDS SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YDS sonuçlarını 23 Ekim tarihinde duyuracak. Ancak bu yıl yapılan sınavlarından bazıları ÖSYM tarafından erken açıklanmıştı. YDS sınavının da erken açıklanması olası.

Ayrıca ÖSYM, sınavın geçerlilik süresi hakkında da bilgi paylaştı. YDS sınavının geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatlarında geçerlilik süresi ile aynı olacağını duyurdu.

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