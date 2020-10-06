YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihini belirledi

Yabancı Dil Sınavı'na girerek dil yeterliliklerini belgelendirmek isteyen adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM’nin sınav takviminde YDS sonuç tarihi yer alıyor.

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, sınav sonuçlarını açıklandığı andan itibaren T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sınava giren adaylara sonuç belgesi gönderilmiyor.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS 2020 sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM sınav takvimine göre sonuçlar 23 Ekim tarihinde erişime açıklanacak.