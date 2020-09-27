YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

ÖSYM tarafından, bugün gerçekleştirilen YDS sınavının cevap anahtarının ne zaman erişime açılacağı duyurulmadı. 1 Aralık 2019 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2019-YDS/3) soru kitapçığı ve cevap anahtarının % 10’u aralık ayında erişime açılmıştı.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YDS sınav sonuçlarının 23 Ekim'de açıklanacağını duyurdu. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.