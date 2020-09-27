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YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

Bugün tüm Türkiye’de Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) yapıldı. Sınava katılım gösteren adaylar, soru kitapçığının ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM, YDS sonuçlarını 23 Ekim’de duyuracak.

15:35 -
Haberler Eğitim
YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

ÖSYM tarafından, bugün gerçekleştirilen YDS sınavının cevap anahtarının ne zaman erişime açılacağı duyurulmadı. 1 Aralık 2019 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2019-YDS/3) soru kitapçığı ve cevap anahtarının % 10’u aralık ayında erişime açılmıştı.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YDS sınav sonuçlarının 23 Ekim'de açıklanacağını duyurdu. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

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