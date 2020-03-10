YDS’de geç başvuru günü! YDS geç başvuruları nasıl yapılır?

YDS başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Kaçıran adaylar için ise ÖSYM, YDS başvurularını bugün de alacak. Peki YDS başvuruları nasıl yapılacak? İşte başvuru ekranı…

YDS GEÇ BAŞVURU LİNKİ

YDS NE ZAMAN?

YDS sınavının ilki bu sene 12 Nisan 2020 tarihinde uygulanacak. Sınav Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleşecek.

ÖSYM 2020 YDS TAKVİMİ

YDS/1 2020 İlkbahar başvuru tarihleri: 19 – 26 Şubat 2020

YDS/1 2020 İlkbahar geç başvuru tarihleri: 10 Mart 2020

YDS/1 2020 İlkbahar sınav tarihi: 12 Nisan 2020

YDS/1 2020 İlkbahar sınav sonuçlarının açıklanması: 7 Mayıs 2020

YDS/2 2020 Sonbahar başvuru tarihleri: 4 – 14 Eylül 2020

YDS/2 2020 Sonbahar geç başvuru tarihleri: 24 EYlül 2020

YDS/2 2020 Sonbahar sınav tarihi: 25 Ekim 2020

YDS/2 2020 Sonbahar sınav sonuçlarının açıklanması: 19 Kasım 2020