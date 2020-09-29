YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan duyuruya göre,

18-23 Eylül 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2019-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (Kadın Hastalıkları ve Doğum) alanına ait ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 29 Eylül 2020 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek’te sunulmuştur.

YDUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI