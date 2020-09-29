Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından 18-23 Eylül 2020 tarihlerinde tercihleri alınan 2019-YDUS (Kadın Hastalıkları ve Doğum) alanı ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. YDUS sonuçları, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C kimlik no ile öğrenilebilecek.

16:50 -
Haberler Eğitim
YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan duyuruya göre,

18-23 Eylül 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2019-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (Kadın Hastalıkları ve Doğum) alanına ait ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 29 Eylül 2020 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek’te sunulmuştur.

YDUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Ek yerleştirme internet Kadın ÖSYM
Son güncelleme: 16:51 29.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more