YDUS tercih başvuruları başladı! 2019 YDUS tercihleri nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2019-YDUS tercih başvurularının alınmaya başlandığını açıkladı. YDUS tercih başvuruları 5-12 Mart 2020 tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar tercihlerini bireysel olarak ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. İşte YDUS tercihleri hakkında merak edilen tüm detaylar.

2019-YDUS TERCHİLERİNİN ALINMASI

2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS) tercih işlemleri, 05 Mart – 12 Mart 2020 tarihleri arasında bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden internet aracılığıyla yapılacaktır. Yerleştirme, 2019-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır.

YDUS TERCİH EKRANI

Tercih Alınacak Alanlar : Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı, İç Hastalıkları, Kalp ve Damar Cerrahisi, Nöroloji, Ortapedi ve Travmatoloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Radyoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Üroloji.

Dava süreci devam eden Kadın Hastalıkları ve Doğum alanı ile ilgili değerlendirme ve tercih işlemi idari yargı kararı sonrasında yapılacaktır.

2019-YDUS Tercih İşlemleri : Genel Bilgiler ve Tablolar (1. Grup)



2019-YDUS Kılavuz ve Başvuru Bilgileri