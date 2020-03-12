YDUS tercihlerinde son gün! YDUS tercihleri nasıl yapılır?

YDUS tercih işlemleri için bu akşam saat 23.59’da sona erecek. Henüz tercih işlemlerini yapmamış olan adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sayfasından tercihlerini yapabilirler. İşte ÖSYM AİS giriş ekranı ve YDUS tercih sayfası…

2019-YDUS TERCHİLERİNİN ALINMASI

2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS) tercih işlemleri, 05 Mart – 12 Mart 2020 tarihleri arasında bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden internet aracılığıyla yapılacaktır. Yerleştirme, 2019-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır.

ÖSYM AİS YDUS TERCİH İŞLEMLERİ GİRİŞ EKRANI

YDUS TERCİH EKRANI

Tercih Alınacak Alanlar : Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı, İç Hastalıkları, Kalp ve Damar Cerrahisi, Nöroloji, Ortapedi ve Travmatoloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Radyoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Üroloji.

Dava süreci devam eden Kadın Hastalıkları ve Doğum alanı ile ilgili değerlendirme ve tercih işlemi idari yargı kararı sonrasında yapılacaktır.