YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerltirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS) yerleştirme sonuçları adayların erişimine açıldı. YDUS yerleştirme sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C kimlik no ve şifreler ile ulaşılabilecek.

YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM’den yapılan duyuruya göre, 05-12 Mart 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2019-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının 19 alanına ait yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 23 Mart 2020 tarihinde saat 16.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek’te sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM YDUS SONUÇ EKRANI