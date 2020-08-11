Yeni nesil gazete: ArelRepost

İstanbul Arel Üniversitesi, Arel Medya Grup bünyesinde hazırladığı ArelRepost, yazılı basında ve gazetecilik alanında önemli bir hamle yaptı.

QR KODLU YAYINCILIK

“Gazetecilik bitiyor, internet gazeteciliği başlıyor” söylemlerini, dijital medya ile geleneksel medyayı harmanlayarak ortadan kaldırdı. ArelRepost, ilk sayısında sayfalarına QR kodları yerleştirdi.

ÖĞRENCİLERE SÜRPRİZ

Okuyucular haberin detayına, videosuna, görseline, ilgili birim ya da merkezine erişmek için QR kodu okutarak erişti. Üniversitenin ArelRepost adlı yayını sonraki sayılarıyla da öğrencilerine sürprizler yapmaya hazırlanıyor. Sayfalarda yer alan QR kodlar arasında, sürpriz QR kodu bulan öğrencilere hediyeler verilecek.

ÜNİVERSİTELİLER BAŞARDI

Öte yandan ArelRepost bu yapısıyla İletişim Fakültesi öğrencileri başta olmak üzere Arel Üniversitesindeki tüm öğrencilere önemli bir çalışma alanı da sunuyor. Profesyonel yaşama hazırlanan öğrenciler, mezuniyet öncesi muhabir, editör, foto muhabir gibi çalışarak, deneyim kazanıyor. Mezuniyetle birlikte Arel Medya'da başlayan öğrenciler, ulusal basında da hızla iş bulma şansı yakalıyor.