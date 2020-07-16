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YEP nedir? Yerleştirme puanı hesaplama yöntemi…

LGS sınav sonuçlarının açıklamasının ardından tercihlere dair detaylar önem kazandı. YEP yani yerleştirmeye esas puan tercih sürecinde büyük önem taşıyor. İşte YEP nedir sorusunun cevabı ve yerleştirmeye esas puan hesaplama yöntemi.

10:42 -
Haberler Eğitim
YEP nedir? Yerleştirme puanı hesaplama yöntemi…

Lise adayları için büyük önem taşıyan günler geldi LGS sonuçlarının açıklanmasıyla YEP yani yerleştirmeye esas puan önem kazandı.

YEP NEDİR?

YEP, Yerleştirmeye Esas Puanın kısaltımıdır. Merkezi sınav puanı ile beraber okulun not ortalaması birleştirilme sonucu ile ortaya çıkmaktadır. Çıkan bu sonucu ikiye bölerseniz Yerleştirmeye Esas Puanı bulunmuş olunur. Bu puan ile liselere girilebilir.

YEP NASIL HESAPLANIR?

Bütün notları örneğin 100 olan bir öğrenci, 300 puan okuldan almışsa ve merkezi sınavlardan da 700 puan almışsa toplamı 1000 puan olup bu ikiye bölünerek YEP puanı bulunmuş olur. Bu hesaplama sonucu itibariyle öğrenci, 500 üzerinden hesaplanan puanın %30 okul, %70 merkezden olacak şekilde gelmektedir.

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