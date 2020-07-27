Yerleştirme puanı nedir? Yerleştirme puanı nasıl hesaplanır?

Yerleştirme puanı, üniversiteli gençler için önemli unsurlardan biri oluyor. Yerleştirme puanı hesaplanma şekli ile üniversite sınav sonuçlarına etkisi ile araştırılmaya devam ediliyor. İşte yerleştirme puanı hakkında merak edilenler…

YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanır.

TYT puanı 150'nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı (Y-TYT) hesaplanmayacaktır.

SAY, SÖZ, EA, DİL puanı 170'in altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

TYT puanı 150' ve üzeri olan adaylardan AYT ve/veya YDT'ye giren ve cevaplamış oldukları testlere bağlı olarak 170 ve üzeri puan alanların ilgili yerleştirme puanları hesaplanacaktır.