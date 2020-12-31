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Yılın son gününde ders programı belli oldu! EBA TV canlı ders saatleri ve konuları…

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle eğitim uzaktan yapılabiliyor. Tüm kademelerde okuyan öğrenciler EBA TV üzerinden derslerini yapıyor. Canlı dersler, EBA TV üzerinden ve eba.gov.tr adresi üzerinden yayınlanıyor. İşte yılın son gününde EBA TV canlı ders saatleri…

Güncellenme: 08:12, 31/12/2020
Haberler Eğitim
Yılın son gününde ders programı belli oldu! EBA TV canlı ders saatleri ve konuları…

Bu sene okullarda sınav olmayacağı ve karne notlarının derse katılım puanı üzerinden verileceğinin açıklanmasıyla birlikte EBA TV'ye ilgi her zamankinden daha fazla oldu. EBA TV'de işlenecek dersler bakanlık tarafından haftalık olarak açıklanıyor.

EBA TV DERS PROGRAMI

İlkokul

Ortaokul

Lise

CANLI DERSE NE ZAMAN KATILABİLİRİM?

EBA'da yer alan bilgilere göre, Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.

Canlı dersinize 10 dakika kala EBA’ya giriş yaptığınızda karşınıza dersinizin başlama saatini bekleyeceğiniz ekran çıkmaktadır. Ders saati geldiğinde “Derse Katıl” düğmesine tıklayarak öğretmeninizin dersi başlatmasını bekleyebilirsiniz.

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

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