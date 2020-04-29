YKS erkene mi alındı? YKS öne alınacak iddiaları doğru mu? İşte YKS 2020 tarihi…

Yükseköğretim Kurumu Sınavı ile öğrencilerin geleceği şekillenecek. Corona virüsü sebebiyle Türkiye'de okullar yaklaşık bir aydır kapalı ve eğitim online olarak uzaktan yapılabiliyor. Bu sebeple ÖSYM, yapılacak bir çok sınavın tarihinde değişikliğe gitmişti. YKS 2020 yapılacağı tarih olarak da 25-26 Temmuz 2020 belirlenmişti. Peki YKS tarihi tekrardan değişti mi? İşte YKS ile ilgili her şey…

YKS 2020 NE ZAMAN?

YKS için sene başında açıklanan takvimde belirlenen tarih 20-21 Haziran’dı. Ancak hayatımıza corona virüsü girdikten sonra birçok sınavın da tarihi değişti. Bunlardan biri de YKS 2020 sınavı oldu. ÖSYM, YKS 2020 için yeni takvimini 25-26 Temmuz olarak açıkladı.

YKS 2020 ERKENE Mİ ALINDI?

Sınava hazırlanan öğrenciler, dün akşam sosyal medyada yayılan haberle adeta şok oldu. ‘2020 YKS’nin 20-21 Haziran veya 27-28 Haziran tarihine alınacağı' iddiası sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Ancak ÖSYM'nin böyle bir planı bulunmuyor. ÖSYM tarafından sınav tarihinin tekrar değiştiği ve YKS 2020'nin erkene alındığı iddiaları doğru değil.