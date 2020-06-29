YKS 2020 soru ve cevapları yayınlandı: ÖSYM, YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ekranı

ÖYSM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı, geçtiğimiz hafta sonunda yapıldı. Yaklaşık 2.5 milyon öğrenci, üç oturumda yapılan YKS sınavında ter döktü. YKS'ye giren öğrencilerin beklediği açıklama ise akşam saatlerinde ÖSYM tarafından yapıldı. ÖSYM, TYT, AYT ve YDT soru ve cevaplarını açıkladı. İşte YKS soru ve cevap anahtarı ekranı…

YKS (TYT, AYT ve YDT) SORU VE CEVAPLARI

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 28 Haziran 2020 tarihinde saat 20.50’den itibaren erişime açılacaktır.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarları

Temel Yeterlilik Testi (TYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)

Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)

Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)

YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM, güncellenen sınav takviminde YKS sınav sonuçlarının 28 Temmuz'da ilan edileceğini açıkladı.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sınavına giren öğrenciler, 28 Temmuz'da açıklanacak sınav sonuçları sonrasında 29 Temmuz itibariyle tercih işlemlerine başlayacak. ÖSYM, tercih işlerinin ne kadar süre açık olacağı hakkında bilgilendirme yapmadı.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT’de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.