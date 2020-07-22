YKS baraj puanı belli oldu! TYT, AYT ve YDT en az kaç puan almak lazım?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, sadece bu sene olmak kaydıyla YKS baraj puanlarının düşürüldüğünü açıklamıştı. YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi bir haftadan az bir zaman kalırken, üniversite adayları YKS baraj puanlarını merak ediyor.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

YKS BARAJ PUANI AÇIKLAMASI

Yükseköğretim Kurulunun açıklamasında, içinde bulunan olağanüstü şartlar dikkate alınarak sadece bu sene sınava girecek adaylar için uygulanacak iki karar şöyle bildirildi: “TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra yine küresel salgının oluşturduğu olumsuz şartlar göz önünde bulundurularak, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da ‘bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla’ 170’e çekilmiştir. Bu kararla birlikte, geçtiğimiz yılki verilere göre 112 ila 195 bin ilave aday öğrencimizin lisans programlarına yerleşebilecekleri tahmin edilmektedir.