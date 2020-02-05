YKS başvuru kılavuzu yayınlandı! 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar?

2020 YKS kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesinde erişime açıldı. ÖSYM’den yapılan duyuruda, 2020-YKS’nin 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtildi. Sınav başvurularının 6 Şubat´ta alınmaya başlanacağı bir kez daha duyuruldu. Kılavuza göre YKS başvuruları yarından itibaren 3 Mart'a kadar alınacak. YKS başvurusunu bu tarihlerde yapamayan adaylar için “geç başvuru günü” 18-19 Mart olarak belirlendi.

YKS BAŞVURU KILAVUZU

2020 YKS ADAY BAŞVURU FORMU

YKS BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar; başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapacaklar.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinin birinden yapacaklar.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS’ye katılmak isteyen adaylar;

– Sadece TYT'ye girecek adaylar 70,00 TL,

– TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 140,00 TL,

– TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 210,00 TL yatıracaklardır.