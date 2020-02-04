Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

YKS başvuruları ne zaman? 2020 YKS sınav tarihleri

2020 YKS sınav başvuruları için geri sayım başladı. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üç oturumda YKS sınavına girecek. TYT-AYT-YDT testlerine katılacak öğrenciler sınav başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimini ve başvurular ile ilgili bilgileri haberimizde sizlerle paylaşıyoruz.

18:05 -
Haberler Eğitim
YKS başvuruları ne zaman? 2020 YKS sınav tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kapsamında 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrenci başvuruları alınacak. ÖSYM’nin takvimine göre 2020 YKS sınav başvuruları 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alınacak. YKS sınavları hakkında son dakika gelişmeleri ve ayrıntılı açıklamaları sozcu.com.tr’den takip edebilirsiniz.

YKS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıkladığı “2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi”ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

YKS KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından YKS kılavuzu yayımlandığı anda sayfamızda sizlerle paylaşacağız.

Son güncelleme: 18:07 04.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more