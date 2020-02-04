YKS başvuruları ne zaman? 2020 YKS sınav tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kapsamında 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrenci başvuruları alınacak. ÖSYM’nin takvimine göre 2020 YKS sınav başvuruları 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alınacak. YKS sınavları hakkında son dakika gelişmeleri ve ayrıntılı açıklamaları sozcu.com.tr’den takip edebilirsiniz.

YKS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıkladığı “2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi”ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

YKS KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından YKS kılavuzu yayımlandığı anda sayfamızda sizlerle paylaşacağız.