YKS birincilerinin çıktığı iller belli oldu! TYT, AYT ve YDT 1’ncisi hangi illerden çıktı?

Milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, YKS (TYT, AYT ve YDT) birincileri de belli oldu. Toplamda 15 kişi, YKS birincisi olarak açıklandı. İşte ÖSYM Başkanı Hasan Aygün'ün yaptığı YKS birinci açıklaması…
YKS BİRİNCİLERİ HANGİ İLLERDEN?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS birincilerini açıkladı. Üç ayrı sınav şeklinde yapılan YKS maratonunda, toplam da 14 aday birinci olarak açıklandı. Öğrencilerin isimleri açıklanmazken, birincilerin hangi illerden olduğu ilan edildi.
Aygün'ün yaptığı açıklama şu şekilde;
YKS Birincilerimizin İlleri
TYT birincileri: 5 aday
Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir
AYT birincileri: 5 aday
Sözel: İzmir
Eşit Ağırlık: Osmaniye
Sayısal: İstanbul, İzmir, Malatya,
YDT birincileri: 4 aday İstanbul, 1 aday Niğde
Adaylarımızı tebrik ederim.
YKS Birincilerimizin İlleri
TYT birincileri: 5 aday
Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir
AYT birincileri: 5 aday
Sözel: İzmir
Eşit Ağırlık: Osmaniye
Sayısal: İstanbul, İzmir, Malatya,
YDT birincileri: 4 aday İstanbul,
1 aday Niğde
Adaylarımızı tebrik ederim.
— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 27, 2020