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YKS birincilerinin çıktığı iller belli oldu! TYT, AYT ve YDT 1’ncisi hangi illerden çıktı?

ÖSYM, YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınava katılan yaklaşık 2.5 milyon öğrenci, ÖSYM’nin sitesinden sınav sonuçlarını öğrenebiliyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS sınavlarında kaç birinci olduğunu ve birincilerin hangi illerden çıktığını açıkladı.

10:06 -
Haberler Eğitim
YKS birincilerinin çıktığı iller belli oldu! TYT, AYT ve YDT 1’ncisi hangi illerden çıktı?

Milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, YKS (TYT, AYT ve YDT) birincileri de belli oldu. Toplamda 15 kişi, YKS birincisi olarak açıklandı. İşte ÖSYM Başkanı Hasan Aygün'ün yaptığı YKS birinci açıklaması…

YKS BİRİNCİLERİ HANGİ İLLERDEN?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS birincilerini açıkladı. Üç ayrı sınav şeklinde yapılan YKS maratonunda, toplam da 14 aday birinci olarak açıklandı. Öğrencilerin isimleri açıklanmazken, birincilerin hangi illerden olduğu ilan edildi.

Aygün'ün yaptığı açıklama şu şekilde;

YKS Birincilerimizin İlleri

TYT birincileri: 5 aday

Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir

AYT birincileri: 5 aday

Sözel: İzmir

Eşit Ağırlık: Osmaniye

Sayısal: İstanbul, İzmir, Malatya,

YDT birincileri: 4 aday İstanbul, 1 aday Niğde

Adaylarımızı tebrik ederim.

Ankara Antalya aydın Çorum istanbul izmir Malatya Nevşehir Niğde öğrenci Osmaniye ÖSYM sınav tweet Twitter YKS
Son güncelleme: 10:23 27.07.2020
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