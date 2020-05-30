YKS deneme sınavı kaydı nasıl yapılır? YKS deneme sınavı kayıt ekranı…

YKS deneme sınavı iki oturum halinde gerçekleşecek ve internet üzerinden kayıt yapılabilecek. Haberimizin devamındaki link üzerinden YKS deneme sınavı kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz…

YKS DENEME SINAVI KAYIT EKRANI

MEB YKS DENEME SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

YKS’ye hazırlanan 12’nci sınıf öğrencileri için çevrimiçi çözümlü mini deneme sınavları başlatılacak. İlki 30 Mayıs’ta gerçekleştirilecek sınavlar 2 oturum halinde yapılacak. İlk oturumu YKS kapsamındaki tüm dersleri kapsayacak, saat 19.00’da başlayacak ve 70 dakika sürecek.

ÖĞRENCİLERE KATKI OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 12’nci sınıf öğrencileri için çevrimiçi çözümlü mini deneme sınavları gerçekleştirecek.