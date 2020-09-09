YKS ek tercih tarihleri ve boş kontenjan için bekleyiş sürüyor

Yerleştirme sonuçlarının geçtiğimiz haftalarda açıklanmasının ardından henüz bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek tercihleri beklemeye devam ediyor. ÖSYM tarafından yayınlanacak YKS ek yerleştirme kılavuzunda yer alacak üniversite kontenjanları tercihlerde büyük önem taşıyacak.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu sene pandemi nedeniyle sekteye uğrayan sınav süreci göz önüne aldığında ek yerleştirme kılavuzunun bu hafta ya da gelecek hafta içerisinde yayınlanma ihtimali yüksek görülüyor.

Geçtiğimiz sene 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen üniversite kayıtlarının ardından ek yerleştirme kılavuzu 4 Eylül’de yayınlanmış, tercihler ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında alınmıştı.

YKS TERCİHLERİ SAYISAL VERİLERİ

* Üniversiteye yerleşen toplam öğrenci: 781 bin 165

* 4 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 431 bin 380

* 2 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 349 bin 885

* Devlet üniversitesi boş kontenjan sayısı: 11 bin 749

* Vakıf üniversitesi boş kontenjan sayısı: 10 bin 578