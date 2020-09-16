YKS ek tercihleri için ÖSYM’den gelecek açıklama bekleniyor

Üniversiteye kayıt kaptırmaya hak kazanıp da yaptırmayanların da eklenmesiyle birlikte ÖSYM, üniversite boş kontenjanlarını belirleyecek ve yayınladığı tercih kılavuzu ile birlikte YKS ek yerleştirme sürecini başlatacak.

YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından YKS ek yerleştirme tarihleri henüz açıklanmadı. Corona virüsü sebebiyle sınav takvimlerinde aksaklıklar yaşanırken, geçen sene 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleşen üniversite kayıtları sonrasında 4 Eylül'de ek yerleştirme tercih kılavuzu yayınlanmıştı. Bu sene üniversite kayıtları 5 Eylül'de tamamlandı.

EK TERCİH BOŞ KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

Boş kontenjanlar, yerleştirilen öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak. Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Ardında ek tercih yapan öğrenciler boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.