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YKS ek yerleştirme için tercih kılavuzu bekleniyor

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) bu sene yapılan YKS sınavı ile birlikte 781 bin 165 kişinin üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazandığını ve toplam 57 bin kişilik boş kontenjan kaldığını duyurdu. İlk tercih sonuçlarıyla bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ÖSYM tarafından yayınlanacak ek tercih kılavuzu ile birlikte yeniden üniversite tercihi yapabilecek.

08:52 -
Haberler Eğitim
YKS ek yerleştirme için tercih kılavuzu bekleniyor

ÖSYM'nin eğitim dönemi başında yayınlandığı sınav takvimleri, corona virüsü pandemisi sebebiyle aksadı. Geçen sene 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleşen üniversite kayıtları sonrasında 4 Eylül'de ek yerleştirme tercih kılavuzu yayınlanmıştı. Bu sene üniversite kayıtları 5 Eylül'de tamamlandı. YKS ek yerleştirme kılavuzunun önümüzdeki hafta içinde duyurulması bekleniyor.

EK TERCİH BOŞ KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

Boş kontenjanlar, yerleştirilen öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak. Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Ardında ek tercih yapan öğrenciler boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

YKS sonuçları ardından bu yıl 838.221 kişilik toplam kontenjana 781.165 kişi yerleştirildi. Henüz bir yere yerleştirilmeyen adaylar ise geriye kalan 57 bin kişilik ve kayıt yaptırılmayan kontenjan için ek tercihler yapacak.

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