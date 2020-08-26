YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? 2020 YKS ek yerleştirmeler yapılacak mı?

Üniversite yerleştirme sonuçlarına az bir süre kala adaylar olası bir yerleştirmeme ihtimaline karşı halinde ek yerleştirme araştırmalarına başladı. Öğrenciler, sonuçların ardından yayınlanacak YKS ek yerleştirme kılavuzunda yer alacak üniversite kontenjanlarına yerleştirilecek.

2020 YILINDA YKS EK YERLEŞTİRME OLACAK OLACAK MI?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS için ek yerleştirme yapılacak. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kontenjanları boş kalan okullara yerleştirilmeyen öğrenciler başvuruda bulunabilecek.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS 2020 ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yok. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercihler hakkında duyuru ÖSYM tarafından yapılacak.

Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos’ta açıklandı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı.