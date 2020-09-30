YKS ek yerleştirme sonuçları bu hafta açıklanabilir

Üniversite kayıtları 5 Ekim'de başlayacak. Kayıtlar 9 Ekim'e kadar devam edecek. ÖSYM'nin sonuçları bu hafta mesai bitimine kadar açıklaması bekleniyor.

823 BİN ADAYIN ŞANSI VAR

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal ek yerleştirme tercihlerini SÖZCÜ'ye şöyle değerlendirdi: “2020 YKS'de barajı geçip tercih yapan 1 milyon 745 bin 642 adayın sadece 1 milyon 151 bin 632'si tercih yaptı. Bu adayların 921 bin 886'sı bir yükseköğretim programına yerleşti. Tercih hakkı olmasına rağmen 594 bin 10 aday bu hakkı kullanmadı. Ayrıca tercih yapıp yerleşemeyen 229 bin 746 aday da dahil şimdi 823 bin 756 aday tercih yaptı.