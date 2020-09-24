YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ek yerleştirmeler için başvurular tamamlandı ancak ek tercih ücreti, 24 Eylül saat 23.59'a kadar yatırılabilecek. Bu ücreti yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacak.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama yapmasa da ekim ayının ilk haftasında sonuçların açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

823 BİN ADAYIN ŞANSI VAR

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal. ek yerleştirme tercihlerini SÖZCÜ'ye şöyle değerlendirdi: “2020 YKS'de barajı geçip tercih yapan 1 milyon 745 bin 642 adayın sadece 1 milyon 151 bin 632'si tercih yaptı. Bu adayların 921 bin 886'sı bir yükseköğretim programına yerleşti. Tercih hakkı olmasına rağmen 594 bin 10 aday bu hakkı kullanmadı. Ayrıca tercih yapıp yerleşemeyen 229 bin 746 aday da dahil şimdi 823 bin 756 aday tercih yapabilecek.