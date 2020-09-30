YKS ek yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ

ÖSYM’nin YKS ek yerleştirme kılavuzunda yer alan bilgilere göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

823 BİN ADAYIN ŞANSI VAR

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal ek yerleştirme tercihlerini SÖZCÜ'ye şöyle değerlendirdi: “2020 YKS'de barajı geçip tercih yapan 1 milyon 745 bin 642 adayın sadece 1 milyon 151 bin 632'si tercih yaptı. Bu adayların 921 bin 886'sı bir yükseköğretim programına yerleşti. Tercih hakkı olmasına rağmen 594 bin 10 aday bu hakkı kullanmadı. Ayrıca tercih yapıp yerleşemeyen 229 bin 746 aday da dahil şimdi 823 bin 756 aday tercih yaptı.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama yapmasa da üniversite kayıtlarının 5 Ekim tarihinde başlayacak olması nedeniyle sonuçların 2 Ekim tarihine kadar açıklanacağına kesin gözüyle bakılıyor.