YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman? Ek tercih boş kontenjanları belli mi?

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte henüz bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler gözlerini ek tercihlere çevirdi. Ek yerleştirme için herhangi bir açıklamada bulunmadı ancak üniversite kayıtlarının sona ermesi ve boş kontenjanların belirlenmesinin ardından açıklanması bekleniyor.

YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından henüz bir açıklama yapılmadı ancak kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından ek yerleştirme için bilgilendirme yapılacak.

Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmesi geçtiğimiz senelerde olduğu gibi yine beklenmiyor.

2020 YILINDA YKS EK YERLEŞTİRME OLACAK OLACAK MI?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS için ek yerleştirme yapılacak. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kontenjanları boş kalan okullara yerleştirilmeyen öğrenciler başvuruda bulunabilecek.

YKS TERCİHLERİ SAYISAL VERİLERİ

Üniversiteye yerleşen toplam öğrenci: 781 bin 165

4 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 431 bin 380

2 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 349 bin 885

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLARI

Devlet üniversitesi boş kontenjan sayısı: 11 bin 749

Vakıf üniversitesi boş kontenjan sayısı: 10 bin 578