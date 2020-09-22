YKS ek yerleştirme ücretini yatırabileceğiniz bankalar… Online ödeme mümkün mü?

ÖSYM tarafından belirlenen kontenjanlara yerleşmek için ek tercih yapıyor. Son başvuru tarihi olarak 23 Eylül belirlenen ek tercihler için adaylar 24’ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek. Ödemeler ise bankalara ya da ÖSYM online ödeme sistemine yapılabilecek.

EK YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

ÖSYM’nin ödemeler için yaptığı açıklama şu şekilde; Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden yerleştirme ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

– Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

– Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

– Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

– Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

– Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

– ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

– Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

– Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

* Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

823 BİN ADAY EK TERCİH YAPABİLECEK

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal. ek yerleştirme tercihlerini SÖZCÜ’ye şöyle değerlendirdi: “2020 YKS’de barajı geçip tercih yapan 1 milyon 745 bin 642 adayın sadece 1 milyon 151 bin 632’si tercih yaptı. Bu adayların 921 bin 886’sı bir yükseköğretim programına yerleşti. Tercih hakkı olmasına rağmen 594 bin 10 aday bu hakkı kullanmadı. Ayrıca tercih yapıp yerleşemeyen 229 bin 746 aday da dahil şimdi 823 bin 756 aday tercih yapabilecek.