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YKS ertelendi! YÖK başkanı yeni YKS tarihini açıkladı… YKS ne zaman?

Corona virüsü sebebiyle ertlenen sınavlara bir yenisi daha eklendi YÖK Başkanı Yekta Saraç yaptığı açıklamayla YKS'nin ertelendiğini duyurdu. YÖK Başkanı Yekta Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'a ertelendiğini açıkladı. İşte detaylar...

13:37 -
Haberler Eğitim
YKS ertelendi! YÖK başkanı yeni YKS tarihini açıkladı… YKS ne zaman?

Beklenen açıklama geldi ve YKS ertelendi corona virüsü salgını nedeniyle eğer bir erteleme kararı çıkmasaydı, ÖSYM’nin takvimine göre YKS tarihleri 20-21 Haziran’da olacaktı.

YKS NE ZAMANA ERTELENDİ?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, YKS’nin 25-26 Temmuz’a ertelendiğini açıkladı. Saraç’ın açıklaması şu şekilde; YKS sınavını 25-26 Temmuz'da yapma kararı aldık. Soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek. Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak.

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