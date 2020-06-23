YKS ertelenecek mi? Bakan Koca’dan YKS toplantısı…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta sonu yapılacak YKS sınavı ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Koca başkanlığında yapılan Toplum Bilimleri Kurulu toplantısında, YKS'ye girecek öğrencilerin psikolojisi ve alınabilecek ek tedbirler hakkında kararlar alındı. Peki, YKS sınavı ne zaman? İşte ayrıtılar…

YKS SINAVI ERTELENECEK Mİ?

Milyonlarca öğrencinin ertelenmesini talep ettiği YKS sınavının ertelenmesi gibi bir durum olmayacak. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2020 YKS sınavları 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.15

2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar 10.15

2020-YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar 15.45

Toplum Bilimleri Kurulumuzla yeni toplantımızı yaptık. Koronavirüs salgınına karşı farklı bilim dallarından bilim insanlarımızın sürece katkılarından yararlandığımız toplantılarımızın bugünkünde gündemimiz YKS'ye girecek öğrencilerin psikolojisi ve alınabilecek ek tedbirler oldu. pic.twitter.com/nz5RUlRACS — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2020

SINAV BOYUNCA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İçişleri Bakanlığı, YKS sınavının yapılacağı günlerde belirli saatlerde yurt genelinde sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı. 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.