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YKS ertelenecek mi? Öğrencilerin gözü üniversite sınavı açıklaması için ÖSYM’de…

Türkiye'de birçok sınavın ertelenmesinin ardından üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin sınav tarihine dair merak seviyesi arttı. ÖSYM'den YKS'nin erteleneceğine dair bir açıklama yapılmasa da sosyal medyada yayılan söylentiler üzerine bir duyuru yapması bekleniyor.

08:15 -
Haberler Eğitim
YKS ertelenecek mi? Öğrencilerin gözü üniversite sınavı açıklaması için ÖSYM’de…

Türkiye’de Corona virüsü tedbirleri en üst seviyelere çıkarılırken bazı sınavlar da ileri bir tarihe erteleniyor. Birçok öğrenci için önemli bir viraj olan YKS’nin de ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Uzun süre boyunca hayallerindeki üniversiteyi kazanmak için hazırlanan öğrenciler açıklama için bir süre daha bekleyecek.

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ GELDİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak olan üniversite sınavı (YKS) başvuruları 3 Mart'ta sona ermişti. Başvurularını yapamayan öğrencilerin geç başvuru işlemleri 18-19 Mart tarihleri arasında yapılabilecek.

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