YKS ertlendi! YKS’nin yeni tarihi ne? Son açıklamalar…

YÖK Başkanı Yekta Saraç yaptığı açıklamayla YKS’nin ertelendiğini duyurdu. YÖK Başkanı Yekta Saraç, YKS’nin 25-26 Temmuz’a ertelendiğini açıkladı. Eğer bir erteleme kararı çıkmasaydı, ÖSYM'nin takvimine göre YKS tarihleri 20-21 Haziran'da olacaktı.

ÖSYM’NİN ERTELEDİĞİ DİĞER SINAVLAR

* 29 Mart'ta yapılması planlanan 2020 MSÜ Sınavı 3 Mayıs'ta yapılacak.

* 4 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim'de gerçekleştirilecek.

* 12 Nisan'da yapılması planlanan 2020-YDS/1 17 Mayıs'a ertelendi.

* 18 Nisan'da yapılması planlanan 2020 e-YDS/4 Farsça 2 Mayıs'ta yapılacak.

* 19 Nisan'da yapılması planlanan e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca 16 Mayıs'ta olacak.

* 26 Nisan'da yapılması planlanan 2020 EKPSS 20 Eylül'e alındı.

* 3 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 ALES/1 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

* 16 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG/1) 29 Ağustos'ta yapılacak.

* 20 Eylül'de tarihinde yapılması planlanan 2020 ALES/2 ise 16 Ağustos'a alındı.