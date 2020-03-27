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YKS ertlendi! YKS’nin yeni tarihi ne? Son açıklamalar…

Dün yapılan duyuruyla YÖK başkanı yeni YKS tarihini açıkladı. Üniversiteye başlayacak öğrenciler için kritik viraj olan YKS ertelendi. Corona virüsü sebebiyle ertlenen sınavlara bir yenisi daha eklenmiş oldu. İşte YKS'nin yeni tarihi ve detaylar...

11:16 -
Haberler Eğitim
YKS ertlendi! YKS’nin yeni tarihi ne? Son açıklamalar…

YÖK Başkanı Yekta Saraç yaptığı açıklamayla YKS’nin ertelendiğini duyurdu. YÖK Başkanı Yekta Saraç, YKS’nin 25-26 Temmuz’a ertelendiğini açıkladı. Eğer bir erteleme kararı çıkmasaydı, ÖSYM'nin takvimine göre YKS tarihleri 20-21 Haziran'da olacaktı.

ÖSYM’NİN ERTELEDİĞİ DİĞER SINAVLAR

* 29 Mart'ta yapılması planlanan 2020 MSÜ Sınavı 3 Mayıs'ta yapılacak.

* 4 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim'de gerçekleştirilecek.

* 12 Nisan'da yapılması planlanan 2020-YDS/1 17 Mayıs'a ertelendi.

* 18 Nisan'da yapılması planlanan 2020 e-YDS/4 Farsça 2 Mayıs'ta yapılacak.

* 19 Nisan'da yapılması planlanan e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca 16 Mayıs'ta olacak.

* 26 Nisan'da yapılması planlanan 2020 EKPSS 20 Eylül'e alındı.

* 3 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 ALES/1 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

* 16 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG/1) 29 Ağustos'ta yapılacak.

* 20 Eylül'de tarihinde yapılması planlanan 2020 ALES/2 ise 16 Ağustos'a alındı.

Corona Diyanet EKPSS İspanyolca İtalyanca ÖSYM YDS Yekta Saraç YKS YÖK
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