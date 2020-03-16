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YKS geç başvuru günü yaklaşıyor! YKS geç başvuruları ne kadar?

Çeşitli sebeplerden dolayı 2020 YKS başvuru tarihini kaçıranlar için ÖSYM’den açıklama geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı geç başvuru tarihi belli oldu. Peki YKS ne zaman yapılacak, geç başvuru ücreti ne kadar? İşte sınav ve geç başvuru tarihi...

08:26 -
Haberler Eğitim
YKS geç başvuru günü yaklaşıyor! YKS geç başvuruları ne kadar?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavın geç başvuru tarihi yaklaştı. Son şansı kaçırmak istemeyenler için haberimizin içerisinde YKS geç başvuru tarihi yer alıyor.

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

YKS geç başvuru tarihi olarak 18 – 19 Mart belirlendi. Geç başvuru kapsamında adaylar TYT/AYT/YDT Her Biri İçin 105 TL ücret ödeyecek.

YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, 2020 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 20 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 21 Haziran'da yapılacak.

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